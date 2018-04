Jambo! Sängerknaben tanzen heuer afrikanisch

Am 21. April 2018 findet der "Ball der Wiener Sängerknaben" im Wiener Kursalon Hübner statt. In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) geben die "singenden Botschafter" jedes Jahr einem Land eine besondere Stimme: 2018 steht anlässlich "100 Jahre Nelson Mandela" Südafrika im Mittelpunkt dieses glanzvollen Abends.

Südafrika im Mittelpunkt

Der Ball wird mit dem Gesang der Wiener Sängerknaben und Bongiwe Nakani, Mezzosopranistin an der Wiener Staatsoper, eröffnet. Die Eröffnung gestaltet auch diesmal die Tanzschule Elmayer. Das Wiener Festensemble, extra aus Südafrika eingeflogene Mitglieder des Bochabela String Orchesters – ein südafrikanisches Sozialprojekt für Kinder und Jugendliche – sowie die Musicalsängerin Velile mit der African-Jazz-Band Soko sorgen für Musik bis in die frühen Morgenstunden.

Aber auch optisch steht der Ball im Zeichen Südafrikas, die Maturantinnen des ORG werden den Ball in ganz besonderen Kleidern eröffnen: in Afri-Dirndln, trachtige Kreationen aus ausgewählten südafrikanischen und österreichischen Stoffen, die Designerin Sandra Andrews am Mittwoch im Augartenpalais präsentierte.

Bei der Präsentation am Mittwoch schlugen die Sängerknaben ungewohnte Töne an:

Dirndln aus 100% südafrikanischem Baumwollstoff

Bei den Afri-Dirndln handelt es sich um österreichische Dirndlschnitte, die aus farbenfrohen südafrikanischen Stoffen hergestellt werden. Isishweshwe ist ein 100% südafrikanischer Baumwollstoff, der in einem traditionellen Verfahren hergestellt wird. Diese Stoffe sind nach dem legendären Basotho Häuptling Moshoeshe dem Ersten benannt. Um 1840 präsentierten französische Missionare Moshoeshe I. den Stoff als Geschenk. Bis heute kleiden sich die südafrikanischen Damen und Herren zu besonderen Anlässen in traditionelle südafrikanische Stoffe: Shweshwe Stoffe sind Teil der traditionellen Tracht der Südafrikaner geworden.

Afri-Dirndl wurde 2014 als Familienunternehmen von Michelle Andrews und Sandra Andrews-Brandstätter, zwei Geschäftsfrauen und Unternehmerinnen aus Südafrika, gegründet. Das Atelier befindet sich in Linz, wo die Kleider auch genäht werden. Jedes Stück gibt es nur einmal pro Konfektionsgröße, Kostenpunkt: ab € 370. Neben Dirndln gibt es auch Tunikas, Röcke, Kleider und Kinder-Dirndl.



"Ball der Wiener Sängerknaben"

Wann: 21. April 2018, Einlass: 20:00; Eröffnung: 21:00 Uhr

Wo: Kursalon Hübner, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Eintritt: Vorverkauf: Erw. EUR 90.–/ Schüler, Studenten EUR 25.– / Tischpl. EUR 40.– pro Pers.

Kleidung: langes Abendkleid, Smoking / Frack

Der Reinerlös kommt dem Stipendienfonds der Wiener Sängerknaben zugute.

(ck)