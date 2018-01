Jetzt geht's los: Wiener Ballsaison startet durch

Offiziell ist der Startschuss für die Ballsaison zwar schon im Dezember gefallen, richtig los geht es aber jetzt: Im Jänner locken etwa der Zuckerbäckerball, der Ball der Wiener Kaffeesieder oder Blumenball die Besucher.

"Die diesjährige Ballsaison ist zwar heuer kürzer als im Vorjahr, wird aber noch fulminanter als in den vergangenen Jahren. Wir erwarten mit 505.000 Besuchern einen neuen Rekord auf Wiens Bällen. Das zeigt deutlich die Beliebtheit der Institution Ball", erklärt Markus Grießler, Spartenobmann der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien.

Ballbesucher geben mehr Geld aus

Auch die Ausgabefreudigkeit der Ballbesucher, die laut Wirtschaftskammer Wien in der aktuellen Saison bei durchschnittlich 275 Euro pro Ballbesuch liegen wird, ist im Vergleich zum Vorjahr um 5 Euro gestiegen. In Summe werden heuer 139 Mio. Euro ausgegeben und damit um rund 8 Mio. mehr als im Vorjahr.

Motive für den Ballbesuch

Einen schönen Abend mit der Partnerin bzw. dem Partner zu verbringen wird von 80 Prozent der Gäste als Motiv für einen Ballbesuch angeführt. Natürlich spielen auch heuer wieder das einzigartige Ambiente der Wiener Bälle und die Möglichkeit, Freunde zu treffen, eine zentrale Rolle. 35 Prozent der Ballbesucher geben auch an, dass Geschäftspartner zu treffen sowie gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen ihr Motiv für einen Ballbesuch ist, so die Wirtschaftskammer.

Die wichtigsten Wiener Bälle im Jänner und Februar 2018

Jänner:

Do, 11. Jänner: ZuckerBäckerBall in der Wiener Hofburg

Fr, 12. Jänner: Maskenball Violette Redoute im Palais Ferstel

Fr, 12. Jänner: Wiener Polizeiball im Wiener Rathaus

Fr, 12. Jänner: Steirerball in der Wiener Hofburg

Sa, 13. Jänner: Tirolerball im Wiener Rathaus

Sa, 13. Jänner: Ball der Wirtschaftsuniversität in der Wiener Hofburg

Sa, 13. Jänner: Erster Österreichischer Weltraumball im Palais Niederösterreich

Do, 18. Jänner.: Wiener Philharmonikerball im Musikverein Wien

Do, 18. Jänner: Ball der Wiener Kaffeesieder in der Wiener Hofburg

Fr, 19. Jänner: Blumenball im Wiener Rathaus

Fr, 19. Jänner: Ball der Offiziere in der Wiener Hofburg

Sa, 20. Jänner: Ball der Pharmacie in der Wiener Hofburg

Sa, 20. Jänner: Wiener Kroatenball im Parkhotel Schönbrunn

Sa, 20. Jänner: Ball der Industrie und Technik im Musikverein Wien

Do, 25. Jänner: Ball der Technischen Universität Wien in der Wiener Hofburg

Fr, 26. Jänner: Ball der Mechatronik im Grand Hotel Wien

Fr, 26. Jänner: Akademikerball in der Wiener Hofburg

Sa, 27. Jänner: Wiener Regenbogenball im Parkhotel Schönbrunn

Sa, 27. Jänner: Ländle-Ball im Palais Ferstel

Sa, 27. Jänner: Wiener Ärzteball in der Wiener Hofburg

Sa, 27. Jänner: Johann Strauss Ball im Kursalon Wien

Sa, 27. Jänner: Wiener Ball der Wissenschaften im Wiener Rathaus

Mo, 29. Jänner: Jägerball in der Wiener Hofburg



Februar 2018

Do, 1. Februar: Ball der Immobilienwirtschaft in der Wiener Hofburg

Fr, 2. Februar: Ball der Universität für Bodenkultur in der Wiener Hofburg

Fr, 2. Februar.: Viennese Opera Ball New York im Ziegfeld Ballroom in New York City

Sa, 3. Februar: Pannonenball im Grand Hotel Wien

Sa, 3. Februar: Ball der Wiener Wirtschaft in der Wiener Hofburg

Do, 8. Februar: Opernball in der Wiener Staatsoper

Fr, 9. Februar: BonbonBall im Wiener Konzerthaus

Sa, 10. Februar: Juristen Ball in der Wiener Hofburg

Mo, 12. Februar: Rudolfina-Redoute in der Wiener Hofburg

Di, 13. Februar: Elmayer- Kränzchen in der Wiener Hofburg

Andere Bälle 2018:

10. März: Techno-Ball in der Ottakringer Brauerei

21. April: Ball der Wiener Sängerknaben im Kursalon Hübner

5. Mai: Diversity-Ball im Kursalon Wien

2. Juni: Life Ball im Wiener Rathaus

8. Juni: Concordia Ball im Wiener Rathaus

29. Juni: Fête Impériale in der Spanischen Hofreitschule

(lok)