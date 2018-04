Jetzt kommt das "Pickerl" für faire Mietverträge

Der Mietvertrag ist die wichtigste Vertragsgrundlage zwischen den Vermieter und den Mieter. Ein guter und fairer Mietvertrag gibt beiden Seiten langfristig Sicherheit. "Vor der Unterschrift am Vertrag sollte deshalb immer eine genaue Überprüfung stattfinden. Aber auch bestehende Mietverträge sollte man auf deren Gesetzmäßigkeit und aktuelle Rechtslage prüfen lassen. Genau hier setzt die von mir initiierte Aktion an. Die Mieterhilfe prüft auf Wunsch von Mietern künftig kostenlos Mietverträge auf Herz und Nieren", so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung.

Kostenloser "Prüfbericht" zum Mietvertrag

Und so geht’s: "Wenn ein Mietvertrag die Qualitätsmerkmale des Mieterschutzes und der Mieterhilfe erfüllt, bekommt er ein ,Pickerl‘, wie man es auch von anderen Überprüfungen kennt. Zusätzlich erhalten alle Mieter eine kostenlose Beratung zu ihren Verträgen und einen ,Prüfbericht‘, in dem allfällige Auffälligkeiten festgehalten werden – auch wenn der Vertrag das ,Pickerl‘ nicht bekommen sollte", informiert Ludwig.

Das Wissen um seine Rechte und Pflichten ist besonders im Bereich des Wohnens wichtig. Nicht alles, was manchmal in einem Mietvertrag steht, ist gesetzlich auch richtig bzw. durchsetzbar. Dieses Wissen könne den Mietern viel Geld ersparen, dabei leiste die Mieterhilfe nun verstärkt wertvolle Aufklärung.

Transparenter Muster-Mietvertrag zum Download und neuer Ratgeber

Aber auch Vermieter können von der Expertise der Mieterhilfe profitieren. So hat diese einen für Vermieter und Mieter fairen und transparenten Muster-Mietvertrag erarbeitet. Dieser steht ebenso kostenlos auf der Homepage der Mieterhilfe zur Download zur Verfügung. Zur kompletten Serviceleistung gehört auch ein neuer Ratgeber mit dem Titel: "Der Weg zum Mietvertrag" zur Verfügung. Darin gibt es wertvolle Tipps von der Wohnungssuche bis hin zum Mietvertragsabschluss.

Nähere Infos: mieterhilfe.at

Mieterhilfe-Bilanz in Zahlen

Waren es von 2007 bis 2011 noch rund 18.500 Mieter, die jährlich das Angebot der Mieterhilfe in Anspruch nahmen, so sind es nach dem Ausbau der Serviceleistungen heute rund 50.000 Mieter. "Insgesamt sind dies in Summe rund 424.000 Mieter, die von 2007 bis 2017 wertvolle und vor allem kostenlose Informationen von der Mieterhilfe erhielten", unterstreicht der Wiener Wohnbaustadtrat. Das sind umgerechnet fast zwei Drittel aller Hauptmieter in Wien (Quelle Statistik Austria Mikrozensus und AK Wien).

(Red)