Jetzt wird Ludwig als Bürgermeister angelobt

Am Donnerstag übernahm Michael Ludwig in Wien das Bürgermeisteramt von Michael Häupl. Offiziell im Amt ist er aber erst nach der Angelobung durch den Bundespräsidenten. Alexander Van der Bellen empfing Ludwig heute in der Hofburg. Die Zeremonie läuft gerade.

Ludwig bekannte sich bereits zur Fortsetzung de rotgrünen Koalition. "Ich bin ein treuer Mensch, alle die mich kennen, wissen das. Die Koalitionsvereinbarung wird auf Punkt und Beistrich eingehalten." Vorgezogene Neuwahlen werde es keine geben. "Bis zur Wahl 2020 ist noch viel zu tun", so Ludwig.

Am 7. Juni wird Ludwig dann auch noch das Amt des Städtebund-Präsidenten von seinem Vorgänger Michael Häupl übernehmen.

(pet)