Jubiläum für Club Exzessiv beim Neustifter Kirtag

Am Freitag, 17. August, steigt beim Wolff Club Exzessiv die traditionelle Afterparty. Bereits zum 15. Mal in Folge ist Eventprofi Paul Rittenauer für die Organisation des kultigen Events verantwortlich.

Mit einem Mix aus urbanem Lifestyle und Wiener Tradition kombiniert der Club Exzessive seit 2003 Dirndln und Lederhosen mit angesagter Tanzmusik und lockt damit junges Partyvolk in den altehrwürdigen Heurigenbetrieb in Neustift am Walde.

Zum Jubiläum mischt erstmals RETRO – Der Kultklub mit. Der bekannte Donnerstagstreff aus dem Club Schwarzenberg präsentiert kultige Hits aus den 90er & 2000er.



Autofahrer müssen sich ab Freitag auf Umleitungen im 19. Bezirk einstellen. Freitag, 17. August, 07:00 Uhr, bis Dienstag, 21. August, 06:00 Uhr: Sperre der Durchfahrt durch Neustift (Rathstraße – Neustift am Walde – Hameaustraße) anlässlich des Neustifter Kirtags. Betroffen ist laut ÖAMTC der Abschnitt zwischen Krottenbachstraße/Agnesgasse und Celtesgasse.

Umleitung stadtauswärts: Agnesgasse, Mitterwurzergasse und Salmannsdorfer Straße. Stadteinwärts: nur großräumig über Höhenstraße oder Neuwaldegg.

Der ÖAMTC empfiehlt, die Autobus-Linie 35A bis zur Agnesgasse zu nützen. Eine weitere Anreisemöglichkeit mit Öffis ist die Straßenbahnlinie 41 bis Pötzleinsdorf und die Buslinie 41A bis Neustifter Friedhof (Pötzleinsdorfer Höhe). Von da sind es fünf bis zehn Gehminuten nach Neustift.

