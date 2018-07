Nach Attacke auf Juden: Schläger weiter in Haft

Der Schock sitzt Opfer Daniel (22) noch tief in den Knochen: "Ich kann noch immer fassen, was da passiert ist und ich habe noch immer Schmerzen in der Hüfte", so Daniel im Gespräch mit "Heute".

Donnerstagvormittag wurde der junge Jude auf der Taborstraße von Burkay S. (24) attackiert, er sprang seinem Opfer von hinten mit voller Wucht in den Rücken. Zuvor hatte Burkay S. bereits drei weitere Juden attackiert und eine Frau angegriffen.

Polizei verhaftete den Schläger am Schwedenplatz

Erst nachdem ein Augenzeuge eingriff, den Täter verfolgte und die Polizei alarmierte, können vier Beamte den Angreifer in der U1-Station am Schwedenplatz überwältigen. Bei dem Mann handelt es sich um einen arbeitslosen Österreicher mit türkischer Herkunft. Er ist amtsbekannt. Laut Polizei wurde der Fall an die Staatsanwaltschaft abgeben, Burkay S. sitzt nach wie vor in Haft.l

