Jugendliche blenden Lenker mit Laserpointer

Am Donnerstag um 19.05 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz am Höchstädtplatz in Wien-Donaustadt gerufen. Mehrere Autofahrer, die auf der Dresdnerstraße in Fahrtrichtung Hellwagstraße fuhren, wurden von einem Laserpointer geblendet. Eine hochgefährliche Situation, viele mussten stark abbremsen und teilweise sogar anhalten, um Unfälle zu verhindern.

Ein aufmerksamer Passant wurde auf die Situation aufmerksam und filmte das gefährliche Treiben. "Aufgrund des Videos konnten drei Tatverdächtige (16, 16 und 17 Jahre alt) ausgeforscht werden, die aus dem 7. Stock eines Gebäudes mit einem 500mW starken Laserpointer vorsätzlich auf die Verkehrsteilnehmer zielten", so Polizei-Pressesprecher Harald Sörös.

Das Gerät wurde schließlich sichergestellt. Die drei mutmaßlichen Täter wurden wegen „Gefährdung der körperlichen Sicherheit“ angezeigt.

(ck)