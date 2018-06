Wien-Fünfhaus 20. Juni 2018 11:27; Akt: 20.06.2018 12:02 Print

Jugendlicher (15) stieg in Schule ein und stahl Geld

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Bursche in der Nacht auf Mittwoch in eine Volksschule in Wien-Fünfhaus einstieg. Der Mann rief sofort die Polizei.