Junkie-Paar finanzierte Sucht mit Einbrüchen

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, erhielten einen Hinweis, dass ein Mann aus dem Kosovo (41) und eine Ungarin (38) seit Mai 2018 an mehreren Einbrüchen beteiligt waren.

Im Zuge von Observationen konnten die beiden Beschuldigten am 4. August an deren Aufenthaltsadresse in der Gschwandnergasse in Hernals festgenommen werden. Ihnen können zumindest neun Geschäftseinbrüche in Wien und in Gänserndorf zugewiesen werden – darunter befanden sich auch Bäckereien und Frisörläden.

Dealer ebenfalls aufgeflogen

Ein 21-jähriger Mann, ghanaischer Abstammung, der die mutmaßlichen Einbrecher regelmäßig nach den Taten mit Suchtmittel belieferte, wurde ebenfalls ausgeforscht und festgenommen.





(bai)