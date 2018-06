Schmuck und Luxus-Uhren 13. Juni 2018 11:03; Akt: 13.06.2018 11:03 Print

Juwelier-Coup in Wien! Knapp 100.000 Euro Beute

Juwelier-Einbruch in der Wiener Josefstadt: Unbekannte Täter drangen am Mittwoch gegen 3.30 Uhr in das Geschäftslokal ein, machten fette Beute.