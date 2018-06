500 Polizisten beschützen heute Kurz

Gegen die Asylpolitik der Regierung demonstrieren heute 10.000 Menschen in der Innenstadt. Ursprünglich sollte der Demonstrationszug in der Rainergasse 11 in Wieden mit Sprechchören das Sommerfest von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stören. Doch daraus wird nichts: Die Polizei untersagte diese Route aus Sicherheitsgründen, 500 Polizisten sind im Einsatz, im Bedarfsfall werden Zugangssperren errichtet.

Umfrage Finden Sie die Demo gegen die Regierungspolitik in Sachen Asyl in Ordnung? Ja, voll

Nein

Mir egal

Die neue Route führt nun vom Hauptbahnhof kommend über die Favoritenstraße und Wiedner Hauptstraße bis zum Karlsplatz.

Als Reaktion auf die Sperre soll um etwa 19:00 Uhr auf Höhe der Rainergasse/Graf Starhemberg-Gasse eine zweite Kundgebung samt Schreiminute stattfinden.

Im Übrigen wurden die Flyer samt Demo auch auf Arabisch, Farsi und Patschu gedruckt. "Wir wollen die Betroffenen der türkis-blauen Regierung einbeziehen", erklärt Demo-Koordinator David Albrich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)