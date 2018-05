Rassistische Beschimpfung 16. Mai 2018 14:09; Akt: 16.05.2018 14:22 Print

Promi-Sohn verprügelt: Täter stellten sich

Zwei Verdächtige stellten sich am Dienstag der Polizei in Wien. Sie gaben an den Sohn von Edi Finger Junior am Karlsplatz verprügelt zu haben.