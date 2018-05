Das sind die neuen Stadträte im Porträt

Um 12.09 Uhr betrat der künftige Bürgermeister Michael Ludwig den Wappensaal im Rathaus – mit seinem mit Spannung erwarteten neuen Team. Nur zwei Stadträte bleiben gleich, vier neue Gesichter ziehen in die Stadtregierung ein.

Nach 30 Sekunden Blitzlichtgewitter stellte Ludwig sein "neues Team für Wien" vor, eine "Wiener Melange", wie der künftige Bürgermeister betonte. Ludwig erwartet sich "frischen Wind", wichtig ist ihm die Geschlechterparität, wie er betonte. Drei Frauen und drei Männer sitzen im neuen Team.

Die neuen Stadträte im Kurzporträt

SPÖ-Favoriten-Vorsitzende Kathrin Gaal (42) wird neue Stadträtin für Wohnen, Stadterneuerung und Frauen. "Das ist ein aufregender Tag", so Gaal. Und: "Leistbares Wohnen und sozialer Wohnbau haben besonders große Bedeutung."

Gaal studierte Rechtswissenschaften. Von 2001 bis 2005 war Kathrin Gaal Bezirksrätin in Favoriten, seit 2005 ist sie Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin, sowie seit April 2011 die Vorsitzende der SPÖ Favoriten. Kathrin Gaal ist Mitglied des Bezirksvorstandes, Mitglied des Bezirksfrauenkomitees und Sektionsfrauenreferentin in Favoriten.

Veronica Kaup-Hasler ist designierte Stadträtin für Kultur und Wissenschaft. "Dass ich hier stehe, mag einige verwundern – nicht zuletzt auch mich", schmunzelte Kaup-Hasler bei ihrer Vorstellung. Ihr sei wichtig, "Freiräume für die Kunst zu schaffen".

Sie wurde 1968 als Tochter einer ostdeutschen Sängerin und eines österreichischen Schauspielers in Dresden geboren. Nach der Matura studierte Kaup-Hasler Theaterwissenschaften an der Uni Wien, schloss ihr Studium 1993 schloss ab. Ab 1993 war sie als Dramaturgin tätig, zuerst in Basel und anschließend bei den Wiener Festwochen. Eine Zusammenarbeit hatte sie mit Luc Bondy und Christoph Schlingensief. Von 1998 bis 2001 war Kaup-Hasler Lehrbeauftragte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. 2001 wurde Kaup-Hasler künstlerische Leiterin des Festivals Theaterformen in Braunschweig und Hannover. Ab 2006 war sie als Intendantin des "steirischen herbst" tätig.

Peter Hacker (54) wird neuer Stadtrat für Gesundheit und Soziales. "Das war auch für mich überraschend", so Hacker. Es gehe nun "vom Balkon der guten Ratschläge in die erste Reihe". "Ich liebe die Arbeit von Menschen für Menschen", so Hacker.

Hacker trat 1982 in den Dienst der Stadt Wien ein. 1985 wechselte er als Mitarbeiter in das Team von Bürgermeister Dr. Helmut Zilk mit den Tätigkeitsschwerpunkten Bürgeranliegen, Jugend und Soziales. Von 1992 bis 2003 war er Drogenkoordinator der Stadt Wien. Seit 2001 ist Peter Hacker Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien, dem Träger von sozialen Dienstleistungen für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf, Behinderung, Wohnungslose und Flüchtlinge. Ab 2015 war er auch Wiener Flüchtlingskoordinator.

Peter Hanke (54) ist derzeit Chef der Wien Holding und übernimmt das Ressort für Wirtschaft, Finanzen und Internationales von Renate Brauner. "Gespart muss werden – aber nicht bei den Menschen", betont Hanke.

Peter Hanke studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit 1993 ist er bei der Wien Holding tätig, seit 2001 als Prokurist. Von 1996 bis 2002 war er Vorsitzender des Betriebsrats der Wien Holding. Seit 2002 ist Peter Hanke einer von zwei Geschäftsführern der Wien Holding, wo er für die Finanzen und die Geschäftsfelder Kultur- und Veranstaltungsmanagement, sowie Logistik und Mobilität verantwortlich ist.

Jürgen Czernohorszky (41) bleibt Stadtrat für Bildung, Jugend und Integration. Ihm sei "wichtig, für eine Stadtgesellschaft zu arbeiten, die nicht auseinanderfällt", betonte Czeronohorszky. In Bezug auf Jugendliche sei es Aufgabe der Politik, "nicht für sie, sondern mit ihnen Politik zu machen."

Jürgen Czernohorszky in Eisenstadt geboren. Er studierte von 1995 bis 2001 Politikwissenschaft an der Universität Wien, wechselte allerdings 2001 auf das Studium der Soziologie an der Universität Wien, das er 2008 abschloss. Von 2001 bis 2015 war Czernohorszky Landtagsabgeordneter und Gemeinderat in Wien. Von 2011 bis 2015 war er Bundesgeschäftsführer der Österreichischen Kinderfreunde. Von 2015 bis 2017 war er Stadtschulratspräsident. Seit 26. Jänner 2017 ist Jürgen Czernohorszky amtsführender Stadtrat für Bildung und Integration in Wien.

Ulli Sima (49) bleibt Stadträtin für Umwelt und Stadtwerke, behält das "Lebensqualitätsressort". Ihr ist wichtig, dass die "Daseinsvorsorge in kommunaler Hand bleibt".

Ulli Sima wurde in Klagenfurt geboren. An der Uni in Wien schloss sie 1994 das Studium der Molekularbiologie ab. Von 1995 bis 1999 war sie Mitarbeiterin der Umweltschutzorganisation "Global 2000". 1999 wurde Sima Abgeordnete zum Nationalrat, im Frühjahr 2000 wurde sie Umweltsprecherin der SPÖ und im Sommer 2002 stellvertretende Vorsitzende der NaturfreundeÖsterreichs. Seit 1. Juli 2004 ist Ulli Sima amtsführende Stadträtin für Stadtwerke und Umwelt.

Neu im Team ist auch Ernst Woller (64). Er wird als Landtagspräsident auf Harry Kopietz folgen. Der Politiker, der schon seit Jahrzehnten im Stadtparlament sitzt, war zuletzt Kultursprecher der SPÖ Wien. Er machte sich von Beginn an für Michael Ludwig als Bürgermeister stark.

(gem)