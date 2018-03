Kelly-Konzert: Veranstalter entschuldigt sich für Ärger

Das Kelly Family Konzert in der Wiener Stadthalle war für Michael und Regina L. nicht das erhoffte Mega-Event, sondern eher ein Flop: Wegen eines Bühnenumbaus wurden ihre Sitzplätze gestrichen – sie mussten hinter den Lautsprechen sitzen und bekamen fast nichts mit.

Wiedergutmachung

Dem Veranstalter „LSK“ tut’s leid: „Beim Umbau der Bühne ist uns leider ein Fehler im Buchungssystem passiert. In den 15 Jahren, in denen wir Konzerte organisieren, ist so etwas noch nie passiert. Wir werden das wieder gut machen.“

Michael L. wurde bereits kontaktiert, und zeigt sich sehr erfreut: „Es ist zwar schade um den Auftritt, aber die Reaktion des Veranstalters ist toll. Meine Frau und ich werden uns stattdessen ein anderes Konzert ansehen.“

(shoe)