Killer von Hadishat († 7) ist 16 Jahre alter Nachbar

Der Killer der kleinen Hadishat ist gefasst! Um Mitternacht klickten für den verdächtigen Robert K. die Handschellen. Der Festgenommene ist selbst erst 16 Jahre alt und hat die Siebenjährige gut gekannt.

Offenbar hatte K. am Freitag eine "allgemeine Wut" und lockte das Mädchen in die Wohnung. Sie aß gerade ein Eis, als er sie in das Badezimmer führte.

Leiche in Plastik gepackt

Der eingebürgerte Tschetschene hat Hadishat dann in der Badewanne erstochen. Die Siebenjährige hatte keine Chance. Mit einem Messer trennte der 16-Jährige dem Mädchen fast den Kopf ab. Nach der Tat packte er die Leiche von Hadishat in einen Plastiksack und warf ihn wie Müll weg.





Er hatte gehofft, dass die Müllabfuhr den Sack wegbringt, bevor ihn die Polizei findet. Doch die Rechnung ging nicht auf, denn die Beamten hatten die Müllmänner gebeten, bei der Mitnahme des Abfalls auf verdächtige Gegenstände zu achten.

Ein Mitarbeiter der MA 48 durchsuchte gemeinsam mit der Polizei Samstagfrüh dann den Abfall und fand das tote Mädchen in dem Plastiksack - die Beine Hadishats ragten heraus.

Hunde führten Polizei zu Killer

Seit dem Fund der Leiche liefen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Zahlreiche Zeugen wurden zu dem Vorfall befragt, auch Spürhunde befanden sich im Einsatz. Die ausgebildeten Hunde sollen schließlich eine Spur gefunden und die Beamten zu dem Verdächtigen geführt haben.

In der Nacht auf Dienst wurde Robert K. dann von der Polizei festgenommen. In seiner Einvernahme soll der 16-Jährige die Tat bereits gestanden haben. Ohne jegliche Emotionen gab er das Verbrechen zu. Für K. gilt die Unschuldsvermutung.

Bisher sei der junge Mann der Polizei nicht aufgefallen. Er ist ein guter Schüler, dem man "solch eine Tat nicht zutrauen" würde, so die Polizei in der Pressekonferenz. Bei seiner Befragung gab er in der Nacht an, er wolle keinen Anwalt.

Video: Die Ermittler am Tatort kurz nach dem Leichenfund



Video: heute.at

Alle Artikel zum Kindermord in Döbling:



Die Bilder des TagesDie Bilder des Tages

(red)