Kind vergewaltigt und dabei mit Handy gefilmt

Unfassbare Tat: Ein Mann (34) steht im Verdacht, eine Minderjährige vergewaltigt zu haben. Am Montag, den 2. Juli, soll er laut Polizei gegen 21 Uhr an der zehnjährigen Tochter einer Bekannten eine Vergewaltigungshandlung durchgeführt und die brutale Tat auch noch mit dem Mobiltelefon gefilmt haben.

Polizei nahm Verdächtigen auf der Straße fest

Als die Polizei kam, griff der Mann die Beamten an, unternahm einen Fluchtversuch. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen in der Rugierstraße (Donaustadt) fest. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich, Gruppe Hösch, übernimmt die weitere Amtshandlung, der 34-Jährige befindet sich in Haft.

