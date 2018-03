Kind vor Auto geschützt: Schülerlotse gerammt!

Schwerer Unfall Mittwochfrüh um 8 Uhr in der Josefstädter Straße in Wien. Ein 18-jähriger Schülerlotse war von einem Auto gerammt worden. Grund: Der Jugendliche, der eine Warnweste trug und einen Anhalte-Stab in der Hand hielt, ließ ein Kind die Josefstädter Straße überqueren.

Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr auf der Josefstädter Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und überquerte die Kreuzung mit der Bennogasse geradeaus. Als der Schülerlotse bemerkte, dass die Autofahrerin nicht abbremste, sperrte er dem Kind den Weg ab, wurde jedoch vom Auto erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

Lenkerin will nicht schuld sein

Die 34-Jährige gab in einer Befragung zum Unfallhergang an, dass sie nicht schuld sei und der Schülerlotse sich in ihre Richtung bewegt hätte, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen wäre – Anzeige!

