Kitsch as Kitsch can bei der Life-Ball-Bühne in Wien

"Sound of Music" ist das Motto des heurigen Life Ball, der am Samstag im und rund um das Wiener Rathaus über die Bühne geht. Für die Kulisse des Aids-Charity-Events ist – bereits zum zweiten Mal – Bühnenbildnerin Amra Bergman verantwortlich.

"Jede Oper würde mir leichter fallen, als ,Sound of Music’ am Rathausplatz", zitiert die APA Bergmann, die schon die Kulisse bei den Opernfestspiele St. Margarethen gestaltet hat. Es sei schwierig gewesen, ein so leicht wirkendes Thema mit Tiefgang umzusetzen. "Man muss sehr vorsichtig und sehr sorgsam umgehen mit dem Thema", schließlich ist die die Bedrohung durch die Nationalsozialisten und die Flucht der Familie Trapp kein leichter Stoff.

18 Meter hohe Postkarte

In die Kulisse seien einige Effekte eingebaut, auch eine mehr als 200 Quadratmeter große LED-Wand würde bespielt werden. In die über 18 Meter hohe Postkarte, die sich später als Puzzle auflöst, wurde auch die Szenerie des Rathausgebäudes miteinbezogen, verriet Bergmann der APA.

Bei der Baustellenführung am Mittwoch waren – neben Life-Ball-Gründer Gery Keszler – auch Sängerin Conchita Wurst und Stammgast und Almdudler-Miteigentümer Thomas Klein anwesend. "Im Großen und Ganzen läuft alles nach Plan. Natürlich werden in letzter Sekunde noch Dinge adaptiert, die dann auch funktionieren müssen – sonst gibt es keine Show”, so Ball-Organisator Gery Keszler.

(Red)