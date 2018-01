Kleiner großer Bim-Fan zu Besuch bei Bombardier

Süßer Besuch im Werk in der Hermann-Gebauer-Straße 5 (Donaustadt): Noch bevor die erste neue "Flexity"-Bim an die Wiener Linien ausgeliefert wurde, nahm Wiens größter kleiner Öffi-Fan Mateo (4) auf Einladung von Bombardier die neue Straßenbahn in Augenschein – und zeigte sich schwer begeistert. Vor allem die LED-Beleuchtung und die bunten Displays hatten es ihm angetan.

Abgefahren: Von Produktions-Chef Alexander Benesch gab’s dann sogar noch eine von nur fünf selbstgemachten Schoko-Bims. Sogar die Guss-Form für die süße Straßenbahn hatte Benesch selbst gefertigt.

(ck)