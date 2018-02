Polizisten feuern auf flüchtigen Alkolenker

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (1. Februar) geriet ein Alkolenker in eine Fahrzeugkontrolle der Polizei. Erst zeigte er sich kooperativ, doch plötzlich gab er Gas und lieferte sich mit den Beamten eine kilometerlange Verfolgungsjagd.

Gegen 03.00 Uhr früh führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle im Bereich des Währinger Gürtels durch. Dabei geriet ihnen auch ein alkoholisierter Lenker ins Netz. Der 38-Jährige, der sich vorerst kooperativ verhalten hatte, entzog sich in weiterer Folge der Anhaltung und brauste in Richtung Stadtgrenze davon – die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Der Mann versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit den Beamten zu entkommen und versuchte sogar die Blaulichtfahrzeuge abzudrängen. Zudem schaltete er auch mehrmals das Licht seines Pkws ab, wohl in der Hoffnung so unbemerkt verschwinden zu können.

Der 38-Jährige kam schließlich auf einem Feldweg in Klosterneuburg, vermutlich wegen des nicht asphaltierten Untergrunds, zum Stillstand. Die Polizisten gingen in Richtung des Fahrzeugs und forderten den Mann auf auszusteigen. Der 38-Jährige missachtete alle Aufforderungen gab erneut Gas.

Die Beamten gaben daraufhin zwei Schüsse, einen in das lockere Erdreich und einen in die Luft, ab. Ein gezielter Schuss wurde in den rechten hinteren Reifen abgegeben. Der Mann setzte seine Flucht in einen nahegelegenen Wald fort. Erst nachdem die Beamten telefonischen Kontakt mit dem Vater des 38-Jährigen hatten, stellte sich der Tatverdächtige. Der Mann wurde festgenommen.

(red)