Koranverteiler sind zurück: Passanten holten Polizei

Unter dem Motto "The final message" verteilte eine Gruppe junger Männer am Samstag Ausgaben des Korans an die Passanten in Wien-Landstraße. Besorgte Bürger riefen die Polizei. Denn angeblich gab es für die Islam-Werbeaktion keine Genehmigung. "Die Gruppe wurde bereits 2017 als gefährlich eingestuft", so FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Stumpf. Bei dieser dürfte es sich um eine Nachfolge-Organisation der berüchtigten "Lies!"-Bewegung handeln. Die FPÖ-Landstraße habe schon 2015 einen Antrag in der Bezirksvertretung eingebracht, dass solche Verteilaktionen unterbunden werden sollen.

Verbot auf Mahü

Bereits 2014 stoppte die Bezirksvorstehung in Wien-Mariahilf die Koranverteilungs-Aktionen auf der Mariahilfer Straße. Die Islam-Aktivisten fanden aber ein Schlupfloch und meldeten Buchverteilungen als "Demonstrationen" an. Der Verfassungsschutz hat die Gruppierungen im Auge.

(red)