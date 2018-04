Frau dreht Mann im Spital die Geräte ab, nun ist er tot

Ein 68-Jähriger ist am 1. April 2018 in die Intensivstation eines Krankenhauses in Wien eingeliefert worden. Der Mann erlitt einen Atemstillstand und musste von da an künstlich beatmet werden. Er hatte sich nach einer Nierentransplantation nicht mehr erholt.

Sterbehilfe: Die rechtliche Situation in Österreich



Aktive Sterbehilfe, sprich die Tötung eines Menschen, ist in Österreich verboten. Darauf steht nach § 78 des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.



Indirekte Sterbehilfe – die Inkaufnahme eines vorzeitigen Todes durch eine medizinische Behandlung, die primär der Schmerzlinderung dient – ist jedoch ist nicht strafbar. Allerdings nur, wenn dieser Wille im vollen Bewusstsein vom Patienten zuvor niedergeschrieben wurde. Ebenso verhält es sich, wenn auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird (passive Sterbehilfe). (Quelle: , sprich die Tötung eines Menschen, ist in Österreich verboten. Darauf steht nach § 78 des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.– die Inkaufnahme eines vorzeitigen Todes durch eine medizinische Behandlung, die primär der Schmerzlinderung dient – ist jedoch ist nicht strafbar. Allerdings nur, wenn dieser Wille im vollen Bewusstsein vom Patienten zuvor niedergeschrieben wurde. Ebenso verhält es sich, wenn auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird (). (Quelle: NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft

Am 6. April 2018 verständigte das Krankenhaus die Lebensgefährtin um ihr mitzuteilen, dass ihr Mann nur noch wenige Stunden leben würde.

Um Abschied zu nehmen, fuhr die 69-Jährige ins Krankenhaus. Die Frau war stark alkoholisiert, wie Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber "heute.at" bestätigte.

Als die beiden alleine im Zimmer waren, zog die Frau den Stecker für die lebenserhaltenden Systeme heraus - sie kappte die Stromzufuhr für das Beatmungsgerät - und verließ das Krankenhaus.

Die 69-Jährige wurde am selben Tag noch festgenommen. Nach Abschluss der Einvernahme am Samstag wurde die Frau auf freiem Fuß angezeigt.

(Red)