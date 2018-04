Kreditkarten-Betrüger ergaunerte 8.400 Euro

Ein derzeit unbekannter Täter beantragte mit gefälschten Ausweisen und Dokumenten am 17. Oktober 2017 eine Kreditkarte. Er führte damit laut Polizei insgesamt 36 Geldbehebungen und Bezahlungen durch. "Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 8.400 Euro", so Polizei-Pressesprecher Patrick Maierhofer.



Es konnten Fotos einer Überwachungskamera gesichert werden, die den Verdächtigen laut Polizei zeigen. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wien 2., Lassallestraße, unter der Telefonnummer 01-31310-63364 bzw. Durchwahl 63366 erbeten.



Täterbeschreibung: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, brünett-rötliche kurze Haare.

(Red)