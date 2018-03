Rabiate Mutter geht auf Hotelier mit Messer los

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden am Montag gegen 16 Uhr zu einem Einsatz in die Kulmgasse gerufen. In einem Hotel wurde ein Mitarbeiter offenbar von einer Frau (38) mit einem Messer bedroht.

Alarmierte Beamte trafen die 38-Jährige vor dem Hotel mit ihrem weinenden Sohn (6) vor. Die Bilder einer Videoaufzeichnung bestätigten die Angaben der Zeugen, woraufhin die Ungarin festgenommen wurde.

Kind wurde Jugendamt übergeben

Bei ihrer Festnahme leistete sie heftigen Widerstand, dabei erlitt ein Polizist eine Platzwunde am Bein und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Das Tatmesser wurde kurze Zeit später in einem Kanal in etwa 10 Meter Tiefe gefunden. Die Berufsfeuerwehr Wien musste anrücken, um das Messer aus dem Kanal zu holen.

Die 38-Jährige befindet jetzt sich in Haft, das Tatmotiv ist unklar, aber es dürfte sich um Eifersucht gehandelt haben, da die Frau angeblich nach ihrem Mann gesucht haben soll. Ihr 6-jähriger Sohn wurde an das Jugendamt übergeben.

