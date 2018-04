Weil bis zu 500 Teilnehmer gegen den türkischen Militäreinsatz in Afrin demonstrieren, wird die City am Mittwoch erneut zur Stauzone. Der ÖAMTC rät großräumig auszuweichen.

Kurden-Demo sorgt erneut für Stau in der City

Am 4. April wird in der Wiener Innenstadt gegen die Militärintervention der türkischen Regierung in Afrin demonstriert. (Bild: Helmut Graf)