Demo in Wiener City gegen "Kinder-Mörder" Erdogan

Vor dem Wiener Stephansdom haben sich am Freitagnachmittag zahlreiche Menschen zu einem Protest gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eingefunden.

Während in den heiligen Hallen des Gotteshauses dem 20. Todestag von Popstar "Falco" gedacht wurde, stimmten die Demonstranten draußen Sprechgesänge gegen den türkischen Einmarsch in Syrien und "Kinder-Mörder" Erdogan an.

"Wer schweigt, stimmt zu", ist etwa auf den Plakaten zu lesen. "Wir verurteilen die unmenschlichen Vergehen in Afrin." Dazu wurden zahlreiche Fahnden mit dem Stern der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) geschwenkt – siehe Diashow oben.

Auch am morgigen Samstag wird in Wien wieder gegen Erdogan protestiert. Durch den Demonstrationsmarsch durch die Innenstadt droht erneut ein Verkehrschaos.

(red)