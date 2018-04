Drei Verletzte nach Brand in Kurpark Oberlaa

In einem ehemaligen Clubgebäude eines abgesperrten Bereichs des Kurpark-Oberlaa brach Donnerstagabend ein Brand aus. Drei Personen, die sich zufällig dort aufhielten, erlitten dabei Rauchgasvergiftungen. Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt Wien untersucht.

Die gesamte Dachkonstruktion des ebenerdigen Gebäudes sowie ein Technikraum standen bereits in Brand, als die Berufsfeuerwehr mit 39 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen dort eintraf. Um an die Brandherde in der Dachkonstruktion zu gelangen, musste die Feuerwehr Teile der Dachverkleidung mit Kreissägen aufschneiden. Durch heruntertropfende Dachpappe kam es immer wieder zu weiteren kleinen Bränden.

Einsatzkräfte mit Atemschutz

Die Feuerwehrkräfte bekämpften den Brand mit einer Löschleitung unter Atemschutz im Inneren des Gebäudes, mit einer Löschleitung von der Drehleiter aus und zwei weiteren Löschleitungen im Außenangriff, allesamt unter Atemschutz.

Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, musste laut Feuerwehrbericht eine 220 Meter lange Zubringleitung zum nächstgelegenen Hydranten gelegt werden. Etwa eine Stunde nach Alarmierung war der Brand gelöscht.

Wiener Berufsrettung vor Ort

Der Wind trieb dichte Rauchschwaden zu einer nahegelegenen Seniorenresidenz. Eine Gruppe der Feuerwehr fuhr deshalb dorthin und stellte sicher, dass die Rauschwolken dort keine Personen gefährden. Die Wiener Berufsrettung war zur Sicherheit mit zwei Teams vor Ort. Sie übernahmen auch die notfallmedizinische Versorgung der drei verletzten Personen.

