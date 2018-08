LKW erfasst Fußgängerin (51), schwer verletzt

Zu dem Vorfall war es am Mittwoch Morgen gegen 8.15 Uhr in der Invalidenstraße 6 (Landstraße). Nach ersten Ermittlungen war ein 38-jähriger Mann mit seinem LKW stadtauswärts unterwegs und blieb bei der roten Ampel an der Kreuzung mit der Landstraßer Hauptstraße am linken Abbiegefahrstreifen stehen.

Die 51-jährige Fußgängerin ging am selben Fahrstreifen zwischen dem LKW und der Insel einer Straßenbahnstation, die mit einem Fußgängergitter abgesichert ist, stadteinwärts.

Als der LKW-Lenker seine Fahrt fortsetzte, erfasste er die Frau mit der dritten Achse des Fahrzeuges und stieß sie zu Boden. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen – sie erlitt einen Beckenbruch sowie mehrere Quetschungen – in ein Krankenhaus eingeliefert.

(lok)