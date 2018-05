LaufWunder: 7.200 Kinder und Jugendliche am Start

Das Motto des Laufes, der heuer wieder für benachteiligte Kinder im In- und Ausland stattfindet, lautet: Ein Zeichen der Solidarität mit anderen jungen Menschen zu setzen, denen es nicht so gut geht.

Der Startschuss fiel im Sportcenter Donaucity in der Arbeiterstrandbadstraße 128 (Wien-Donaustadt) gemeinsam mit der Bloggerin Madeleine Alizadeh alias DariaDaria, Manuel Ortlechner vom FK Austria Wien und Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, die gleich selbst ein paar Runden gedreht haben.

Im Vorjahr 21.560 Kilometer absolviert

Im vergangenen Jahr wurden von den jungen Sportlern insgesamt 21.560 Kilometer zurückgelegt: zu Fuß, aber auch auf Inlineskates und Rollern. Auch heuer wird mit einem ähnlichen Ergebnis gerechnet und damit mit einer großartigen Unterstützung für zwei besondere Caritas Projekte: den Caritas Lerncafés und dem Krisen- und Tageszentrum „Petrushka“ in Moldawien.

Klaus Schwertner zeigt sich begeistert: "Hier macht Gutes tun auch wirklich Spaß. Jedes Jahr aufs Neue lasse ich mich gerne von dem Engagement und der Energie der Kinder und Jugendlichen anstecken.“

Bildungsstadtrat beeindruckt

Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky: „Die große Zahl an Schülerinnen und Schülern, die beim LaufWunder mitmachen und sich damit gleichzeitig für Menschen in Not engagieren, ist wirklich beeindruckend."

