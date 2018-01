Nachbarin: "Sie war eine nette alte Frau"

Eine Nachbarin machte den grausamen Fund: Sie entdeckte die 91-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in der Goldschlagstraße nahe des Matznerparks im 14. Bezirk, "heute.at" berichtete ausführlich. Die Tür stand offen, die Räumlichkeiten waren eindeutig durchsucht worden, weshalb vorerst alles nach einem Raubmord aussieht. Die Leiche wies eine Kopfverletzung auf. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Gegen 13.30 Uhr am Mittwoch war die Polizei vor Ort, nachdem die Frau, die dem Opfer regelmäßig die Zeitung brachte, sie verständigt hatte. Wie lange die 91-Jährige schon tot in ihrer Wohnung lag und was die Todesursache war, soll die Obduktion verraten. Die Spurensicherung war bis spät in der Nacht vor Ort, um nach Hinweisen zu suchen.

Vernehmungen im Kreise des Umfelds der Toten und weitere Untersuchungen am Tatort sollen Aufschlüsse zum Tathergang geben. Nachbarin Mona (27) bekam jedenfalls nichts Verdächtiges mit: "Sie war eine nette alte Frau, aber leider öfters krank. Manchmal kam eine Freundin vorbei", erzählt sie gegenüber "Heute". Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

