Lenkerin bei Verkehrsunfall in Wien eingeklemmt

Aus derzeit noch unbekannter Ursache kam es auf der Neuwaldegger Straße in Wien-Hernals im Bereich des Hanslteichs gegen 9.30 Uhr am Samstagmorgen zu einer Kollision von zwei Pkw. Dabei wurde eine Lenkerin in ihrem Auto eingeklemmt.

Die Lenker der Unfallautos, eine Frau und ein Mann, konnten die Wracks, die durch die Wucht des Zusammenstoßes völlig verformt waren, nicht aus eigener Kraft verlassen.

Mit Hubschrauber ins Spital

Die schwerverletzte Lenkerin wurde von der Berufsfeuerwehr Wien mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten aus ihrem Fahrzeug befreit und zur weiteren Versorgung mit dem Wiener Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Parallel dazu wurde ein Brandschutz aufgebaut, die Fahrzeuge abgesichert und auch der verletzte Lenker des zweiten Pkw von den Rettungskräften befreit.

