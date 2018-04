Let's Cee: 155 "gefährlich gute Filme" in zehn Tagen

Erstmalig dauert das Festival aufgrund des erweiterten Programms nun zehn und nicht sieben Tage. Die Produktionen, welche unter dem Motto "gefährlich gute Filme" laufen, werden von 13. bis 22. April in fünf Wiener Kinos zu sehen sein: Actor’s Studio, Artis International, Breitenseer Lichtspiele, Urania Kino und Village Cinema sowie im Begegnungszentrum Brunnenpassage , im mittleren Saal der VHS Urania und an der Universität Wien.

Nicht nur in Wien ist was los

Am zweiten Wochenende geht es dann hinaus in die Bundesländer, da werden nämlich auch das Geidorf Kunstkino in Graz, das Stadtkino Villach und das Cineplexx Salzburg City bespielt.

Durch und durch Österreichisches Programm

Auf dem Spielplan stehen insgesamt 162 Produktionen. In ähnlichen Dimensionen bewegt sich die Zahl der geladenen Gäste aus dem Ausland. Mit Ausnahme von Retrospektiven oder anderen Spezialprogrammen handelt sich bei den gezeigten Filmen ausschließlich um österreichische Erstaufführungen.

Im Rahmen des Kurzfilm-Wettbewerbs werden zudem sogar wieder einige Weltpremieren zu sehen sein. Bei der Zahl der Screenings wird es mit 241 bzw. in Summe knapp 400 Vorführungen geben. Die Veranstalter rechnen dabei mit neuen Besucherrekorden.

Virtual Reality-Kino

Einer der Schwerpunkte des Kurzfilmprogramms heißt "Let’s Open Your Mind". Er steht für ein cineastisches VR-Erlebnis, das mit Unterstützung renommierter Technik-Partner erstmals realisiert werden konnte. Let`s Cee ist somit das erste Filmfestival in Österreich, das VR-Kino anbietet. Da es ein gemeinsames Erlebnis sein soll, sind die Startzeiten fixiert. Wie bei den Kurzfilmen ist der Eintritt frei.

Infos und das gesamte Programm gibt es hier: Let`s Cee

(bai)