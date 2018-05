Bekannte Anwältin für Killer von Hadishat († 7)

Die Wiener Rechtsanwältin Liane Hirschbrich hat das Mandat für Robert K. übernommen. Der 16-jährige Gymnasiast soll die 7-jährige Hadishat im Badezimmer in der Duschtasse erstochen haben.

K. wurde in der Nacht auf Dienstag von den Beamten festgenommen, nachdem Spürhunde die Polizei zu seiner Wohnung im "Ditteshof" in Döbling. Zuerst hatte er die Tat noch bestritten und behauptete, dass er sich in der Schule verletzt hatte.

Robert K. zeigt sich wenig kooperativ

Doch als die Polizei nachhackte und immer misstrauischer wurde, änderte er seine Geschichte. Nachdem die Beamten seine Eltern aus der Wohnung gebracht hatten, legte er ein umfangreiches Geständnis ab. Er gab zu, die kleine Hadishat getötet zu haben.

Als Grund für die Tat gab er an, dass er bereits die ganze Woche in "schlechter Stimmung" war. Er hatte seine "allgemeine Wut" im Badezimmer an dem Mädchen entladen.





Anfangs zeigte sich Robert K. gegenüber den Beamten durchaus noch kooperativ, mittlerweile soll er nicht mehr mit der Polizei sprechen wollen und schweigen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Grazer Amokfahrer verteidigt

Nun wird ihm die bekannte Anwältin Liane Hirschbrich zur Seite gestellt. Mit ihr wird der 16-Jährige vermutlich mehr reden als mit den Ermittlern.

Hirschbrich erlangte in Österreich vor allem mit ihrer Verteidigung des Grazer Amokfahrers Alen R. Bekanntheit. Nun wird sie den Killer von Hadishat vor Gericht verteidigen. Über Robert K. wurde am Donnerstag die U-Haft verhängt.

