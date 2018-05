Pkw-Lenker ließ Teenie nach Crash verletzt zurück

Der 16-Jährige war am Freitagabend kurz nach 19 Uhr mit seinem Moped entlang der Ketzergasse in Richtung Triester Straße unterwegs. Plötzlich hat ein Pkw-Lenker seinen Wagen unmittelbar vor dem Teenie abgebremst und auf der Ketzergasse gewendet. Um nicht in das Auto zu krachen, musste der Jugendliche stark abbremsen. Dabei kam er zu Sturz.

Der 16-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Er konnte nach einer Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung vor Ort und einer Kontrolluntersuchung in einem Spital in häusliche Pflege entlassen werden.

"Der unbekannte Fahrzeuglenker kam dem 16-Jährigen nicht zur Hilfe und setzte seine Fahrt auf der Ketzergasse in Richtung Triester Straße fort", teilt die Polizei am Samstag in einer Aussendung mit.

Die Polizei hofft, dass sich der Fahrerflüchtige selbst meldet und bittet um Hinweise von etwaigen Zeugen.

