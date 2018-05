Ludwig mit 56 Stimmen zu Bürgermeister gewählt

Spannung am Donnerstag kurz nach 15 Uhr im Wiener Gemeinderat im Rathaus: Michael Ludwig stellte sich der Wahl zum Bürgermeister. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Hundert Gemeinderäte gaben ihre Stimme ab, eine war ungültig, 56 Stimmen entfielen auf Ludwig – der somit offiziell Michael Häupl als Bürgermeister nachfolgt. Nun steht noch die Wahl der neuen Stadträte an – wir berichten in Kürze weiter!

(pet)