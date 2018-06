Lugner knipst Autos, die in seine Garage einfahren

In der Lugner-City-Parkgarage in Wien-Fünfhaus gibt es sie – aber auch in der Operngarage und in der Millennium-City: Die Kennzeichen-Erkennung mit Kameras bei einfahrenden Autos.

Gratisparken wird so einfacher, bei der Ausfahrt muss man keine Karte mehr stecken, der Schranken öffnet automatisch. Laut neuer Datenschutzverordnung muss an den Einfahrten nun aber auf die fotografische Erfassung hingewiesen werden. Hinweis vom Entwickler des Systems, der Firma Skidata: „Die Schilder müssen so angebracht sein, dass unwillige Autofahrer vor der Einfahrt auch noch umdrehen können.“

Richard Lugner über die Erfassung seiner Garagenbenutzer: „Meine Kunden haben das System sehr gut angenommen.“ Und: Die gesammelten Daten werden am Ende des Tages gelöscht – allein schon aus Speicherplatzgründen.



