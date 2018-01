Lugners Ball-Prinzessin: Serbin steht auf Boxen

Power-Prinzessin statt Aschenputtel: Wienerin Tijana Lazarevic schnürt lieber Motorradstiefel und keinen Stöckelschuh – zumindest in ihrer Freizeit. Da legt sie sich nämlich mit ihrer Yamaha in die Kurve oder lässt im Ring die Fäuste sprechen. "Herr Lugner hat am Opernball seinen persönlichen Security", lacht die dunkelhaarige Schönheit im Interview.

Für Tijana, die mit ihrer Familie im Alter von zwei Jahren aus Serbien nach Österreich gekommen ist, wird Dank "Heute" ein Traum wahr. "Ich wollte schon immer auf den Wiener Opernball, der ist weltweit wirklich einzigartig", freut sich die 26-Jährige über ihre Krönung zur Opernballprinzessin 2018. "Und Richard Lugner ist der perfekte Begleiter. Ein echter Gentleman und ganz anders, als er manchmal in den Medien gezeigt wird."

Und wenn es dann "Alles Walzer" heißt? "Ich werde Herrn Lugner schon zum Tanzen bringen, da bin ich ganz sicher", lacht Tijana.

(red)