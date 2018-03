An die Besen, fertig, los! Wien räumt auf

Unter dem Motto "Der letzte Dreck muss weg" lädt die MA48 auch heuer die Wiener ein, gemeinsam mit ihr zu putzen. "Unsere Aktion hat schon Tradition, rund 17.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer engagieren sich jährlich. Daran sieht man das große Interesse für unsere saubere Stadt", freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Ziel der Aktion, die heuer zum 13. Mal über die Bühne geht, ist es, das Bewusstsein für die Sauberkeit weiter zu stärken.

Wiener Grätzl auf Vordermann bringen

Seit 2006 beteiligen sich neben vielen fleißigen Einzelhelfern auch zahlreiche Kindergärten, Schulen und Vereine am gemeinsamen Putzen. Auch viele Bezirke helfen mit eigenen Aktionen und organisierten Putzterminen mit.

So werden für Schulen, Kindergärten und Vereine Schwerpunktaktionen in jedem Wiener Bezirk angeboten. Dazu treffen sich am jeweiligen Aktionstag die Reinigungsprofis der MA 48, der Wiener Stadtgärten (MA 42) und anderer Abteilungen zum gemeinsamen Putz-Vormittag. Werkzeug wie Besen, Greifzangen und Rechen werden bei diesen gemeinsamen Aktionen verborgt. Eigene Aktionen sind natürlich weiterhin möglich. Hierbei kann man sich den Ort und die Zeit selbst aussuchen und so sein jeweiliges Lieblingsgrätzel auf Vordermann bringen.

Im Vorjahr 28 Tonnen Müll gesammelt

Der bei den Putzaktionen gesammelte Müll wird abgeholt und umweltgerecht entsorgt. Seit Beginn der Aktion wurden von rund 160.000 freiwilligen Helfer insgesamt rund 300 Tonnen Müll mit einem Volumen von etwa 3.000 Kubikmetern gesammelt. 2017 kamen laut Schätzungen 28 Tonnen an Abfällen mit einem Volumen von über 283 Kubikmetern zusammen.

Umweltgerechte Entsorgung durch MA48

Die MA 48 unterstützt alle Freiwilligen mit Warnwesten, Arbeitshandschuhen sowie speziell gekennzeichneten Müllsäcken. Die gefüllten Müllsäcke können dann zu den Restmülltonnen gestellt werden. Die MA48 kümmert sich um die Abholung und die umweltgerechte Entsorgung des gesammelten Mists.

Die Aktion wird seit Jahren mit vielen Partnern durchgeführt, wie beispielsweise der MA 42 - Wiener Stadtgärten, MA 45 - Wiener Gewässer, Wiener Wohnen oder den Wiener Linien.

Anmeldung läuft ab sofort

Die Anmeldung ist bei der kostenlosen Hotline 0800 20 32 48 von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr möglich, aber auch online. Aufgeräumt wird im Rahmen der Aktion auch unter Wasser. Am Samstag, 28. April suchen ab 10 Uhr zahlreiche Taucherinnen und Taucher nach achtlos weggeworfenen "Schätzen" und eröffnen damit gleichzeitig die Tauchsaison 2018.

Unterstützt werden die TauchsportlerInnen von der MA 45 - Wiener Gewässer, die mit Arbeitsbooten die aus dem Wasser geborgenen Gegenstände an Land bringt. Um die fachgerechte Entsorgung kümmert sich anschließend die MA 48.

Frühlingsputz hilft bei Bewusstseinsbildung

Die gemeinsame Aktion ist einerseits eine Maßnahme zur Stärkung der Eigenverantwortung und der Forcierung der Sauberkeit in der Stadt, vor allem gegen das unachtsame Wegschmeißen von Abfällen. Andererseits appellieren wir auch daran, dass Mist erst gar nicht entsteht. Dies wäre die beste Maßnahme um Littering zu vermeiden.

Wenn man aber unterwegs dennoch Abfälle entsorgen muss, dann sollte man das breite Serviceangebot der Stadt auch nutzen: Gibt es doch über 19.000 öffentliche Papierkörbe, über 430.000 Restmüll- und Altstoffsammelbehälter, die Wiener Mistplätze und über 100 Abgabestellen für Problemstoffe.

(lok)