Farbe im Gesicht verriet Graffiti-Sprayerinnen

Ein Wiener (27) beobachtete Sonntagfrüh gegen 1:30 Uhr drei junge Frauen, wie sie mehrere Gebäude in der Mahü in Wien-Fünfhaus mit Lackdosen besprühten.

Die Sprayerinnen wurden angezeigt, Lackdosen sichergestellt. (Bild: LPD Wien) Die Sprayerinnen wurden angezeigt, Lackdosen sichergestellt. (Bild: LPD Wien)

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die drei Tatverdächtigen (16, 19, 21 Jahre) in der Haidmannsgasse neben einem offensichtlich frischen Graffiti stellen. Zudem waren an den Händen und auch teilweise in den Gesichtern der Frauen Farbspuren sichtbar. Die Beamten konnten einige Spraydosen sicherstellen. Insgesamt dürften die Verdächtigen bei acht verschiedenen Tatorten gesprüht haben – Anzeige!

(pet)