22-Jähriger will nicht aus Bar, beginnt Prügelei

Am Freitag um 6.20 Uhr wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt wegen eines Raufhandels zu einem Einsatz in ein Lokal in die Mahlerstraße (Innere Stadt) gerufen. Am Einsatzort konnten die Beamten eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wahrnehmen.

Der 49-jährige Geschäftsführer des Lokals wollte Sperrstunde machen, was einem 22-jährigen Lokalgast nicht passte. Beim darauffolgenden Streit versetzte der 22-Jährige seinem Kontrahenten mehrere Faustschläge ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Auch der Barkeeper erwiderte die Angriffe seinerseits mit Faustschlägen, wodurch auch der Lokalgast leichte Verletzungen erlitt.

Drohung

Auch wurde Inventar des Lokals beschädigt – unter anderem warf der 22-Jährige auch mit einem Barhocker um sich. Im Zuge des Streits bedrohte der offensichtlich stark alkoholisierte aggressive Gast den 49-jährigen mit dem Umbringen.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts wurde der 22-jährige Tatverdächtige festgenommen. Gegenüber den Beamten zeigte er sich nicht kooperativ und betonte mehrmals, dass er ohnehin bald aus Österreich ausreisen werde und ihn der Vorfall nicht interessiere.

