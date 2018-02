Mama und Tochter tot: Jugendamt eingeschaltet

Am Mittwoch wurden die beiden bereits stark verwesten Leichen in der Wohnung im 1. Stock eines Gemeindebaus in der Rußbergstraße gefunden. Nach ersten Untersuchungen glaubte man am Donnerstag an eine mögliche CO-Vergiftung – "Heute" berichtete. Dieser Verdacht dürfte sich nun aber doch nicht erhärtet haben, es gab keine Hinweise für einen Erstickungstod durch Kohlenmonoxid.

Licht ins Dunkel wird wohl erst die Obduktion der sterblichen Überreste von Mutter (45) und Tochter (15) bringen. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung wird frühestens in sechs Wochen erwartet, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Aufschlüsse könnte auch das persönliche Umfeld der Toten geben, auch hier werde von Seiten der Polizei nachgeforscht. Es gebe aber weiterhin keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden, heißt es.

Familie war bei Polizei und Jugendamt bekannt

Aber auch Abseits der Todesursache ist der Fall rätselhaft: Zum einen seien Mutter und Tochter polizeibekannt, weil einmal eine Streife zur Hilfeleistung bei ihnen war. Zum zweiten hatte die Familie auch das Jugendamt beschäftigt. "Von Gewaltausbrüchen wissen wir nichts, wir wissen nur, dass sie beide psychisch sehr auffällig waren und dass ein Psychiater gemeint hätte, hier sei Medikation dringend notwendig", sagte Jugendamtssprecherin Herta Staffa gegenüber "Radio Wien". Ein Jahr lang wurde die türkische Familie vom Jugendamt betreut. "Es ist immer schwieriger geworden, weil sie nicht aufgemacht haben, sich verweigert haben", so Staffa.

(Red)