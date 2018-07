Mama verzweifelt: 'Kann mir keine Wohnung leisten'

Die Nächte mit ihrer Tochter Emma (1) sind für Alessandra L.

(31) alles andere als erholsam: "Sie wacht nachts jede halbe Stunde auf", erzählt die freiberufliche Fotografin.

Vor drei Jahren heiratete die Wienerin ihre große Liebe, den gebürtigen Kroaten Miso: "Alles hat super funktioniert – bis ich schwanger geworden bin. Von da an hat nichts mehr gepasst."

2017 kam Emma zur Welt, die Jungfamilie zog in eine Zwei-

Zimmer-Wohnung in Penzing. Die Eheprobleme wurden schlimmer, endeten in der Trennung.

"Ich bin noch bis Ende des Jahres in Karenz, bekomme derzeit rund 900 Euro Kinderbetreuungsgeld. Ich kann mir die 700 Euro Miete allein einfach nicht leisten", ist Alessandra L. verzweifelt.

"Kein Anspruch auf Gemeindewohnung"

In ihrer Not fragte die Alleinerzieherin bei Wiener Wohnen an

– Fehlanzeige: "Ich bin in Wien geboren, gehe seit meinem 16. Lebensjahr arbeiten, zahle Steuern. Und dann sagt man mir, dass ich in diesem Notfall keinen Anspruch auf eine Gemeindewohnung habe, weil ich nicht seit zwei Jahren an derselben Adresse gemeldet bin", ist Alessandra L. verärgert.

Ihr größter Wunsch: eine Zwei-Zimmer-Wohnung um maximal

500 € und bis zu 5.000 € Genossenschaftsanteil. "Damit wir

endlich wieder zur Ruhe kommen."

Wer helfen möchte: Mail an lokalredaktion@heute.at

(red)