Mann (50) wollte Mitbewohner ausrauben

Diese beiden Männer wohnen in Zukunft vermutlich nicht mehr miteinander in der selben Wohnung. Am Donnerstag gegen 14 Uhr drohte ein 50-Jähriger seinem Mitbewohner (65) mit dem Messer, verlangte Bargeld.

Der Mitbewohner gab ihm allerdings kein Geld, die beiden gerieten in einen heftigen Streit. Der 65-jährige Mann erlitt eine Schnittwunde am Unterarm. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest, ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen.

