29-Jähriger in Wien von Blitz getroffen

Die Berufsrettung Wien wurde am Montagmorgen um 8.30 Uhr zu einem Einsatz auf einem Feld in Süßenbrunn in Wien-Donaustadt gerufen. Ein Arbeiter (29) wurde dort von einem Blitz getroffen.

"Der Mann erlitt dabei großflächige Verbrennungen und wurde lebensgefährlich verletzt", informiert die Berufsrettung.

Der Patient wurde durch zwei Teams der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und vor Ort stabilisiert. Im Anschluss wurde er zur Behandlung und zur Abklärung weiterer Verletzungen mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Blitzeinschlag im Stellwerk Süßenbrunn

Auch das Stellwerk Süßenbrunn wurde von einem Blitz getroffen. ÖBB-Pressesprecher Roman Hahslinger teilte mit: "Sechs Platinen des Stellwerks wurden dabei beschädigt, die so schnell wie möglich ausgetauscht wurden." Die S-Bahnen S1 und S2 waren verspätet.

Die Unwetterzentrale Österreich (UWZ) sprach für Montagfrüh Warnungen für Teile Wiens und Niederösterreich aus. Gegen Mittag zog das Tief weiter in Richtung Südosten des Landes. Aktuell wird in einigen Bezirken des Burgenlands und der Steiermark vor heftigen Gewittern gewarnt.

