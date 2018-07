Mann bei Messerstecherei in Favoriten verletzt

Um kurz vor 16 Uhr gerieten in Wien-Favoriten mehrere Personen aneinander. Im Zuge des Streits zückte eine der Personen ein Messer und stach zu.

Ein 28-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der Tatverdächtige stach ihm nämlich in die Brust. Er musste umgehend in ein Spital geflogen werden. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Versuchter Mord

Der Tatverdächtige wurde mittlerweile festgenommen, ebenso eine weitere Person, die offenbar am Streit teilnahm. Beide mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Gründe für die Auseinandersetzung werden derzeit ermittelt- Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Neben dem Raufhandel wurde auch versuchter Mord zur Anzeige gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)