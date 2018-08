WEGA-Einsatz beim Neustifter Kirtag

Im Zuge einer Patrouille beim Neustifter Kirtag kam ein Mann auf zwei Polizisten zu und meldete, dass ein Fahrzeug von einem Randalierer beschädigt wurde. Er konnte auch gleich den Tatverdächtigen ausmachen, da dieser immer noch beim beschädigten Fahrzeug stand.

Kirtag eskalierte

Um den Sachverhalt zu klären, wollten die Beamten zunächst die Personalien der Beteiligten aufnehmen. Besonders wenig darüber erfreut war ein Algerier (25): Der 25-Jährige spielte sich auf, zeigte sich aggressiv, weigerte sich auszuweisen und weigerte sich ebenso sein "Revier" zu verlassen, als ihn die Polizisten darum baten den Straßenbereich zu verlassen.

Als ein Beamter den mutmaßlichen Vandalen auf den Gehsteig leiten wollte, zeigte sich dieser nicht nur stur, sondern auch bereit zum Kampf: Schläge, Tritte und Ellbogen kamen dem Polizisten entgegen geflogen. So richtig Ernst machte der 25-Jährige, als er der Exekutive mit "Jiu Jitsu"-Kampfkünsten zu drohen begann.

Kampfkünstler bekam Unterstützung

Daraufhin machte die Polizei Ernst und nahm den Mann kurzerhand fest. Während er von den Einsatzkräften "fixiert" am Boden lag, stieß er mehrfach Morddrohungen aus und blieb bis zum Schluss gewalttätig.

Darüber hinaus ließen sich ca. 10 am Sachverhalt gänzlich unbeteiligte Passanten nicht nehmen, sich einzumischen und die Beamten ebenfalls ordinär zu beschimpfen. Zwei männliche Personen (30, 36) versuchten sogar, den Festgenommenen zu „befreien“. Laut Polizeisprecher Eidenberger war keine dieser Personen in Begleitung des 25-Jährigen. "Die meisten waren stark angetrunken und mischten sich einfach ein", so Eidenberger.



WEGA musste kommen

Unterstützung bekamen auch die Polizisten vor Ort: Da die "Unbeteiligten" zunehmend aktiver wurden und die Festnahme behinderten, mussten Wega, Polizeidienst-Hundeeinheit sowie mehrere Streifen der Bezirkspolizei herbei eilen, um die aufgeheizte Stimmung in den Griff zu bekommen.

Der 25-Jährige hatte 1,6 Promille, er wurde in den Arrest sowie wegen diverser Delikte zur Anzeige gebracht. Auch die beiden zunächst unbeteiligten Österreicher wurden straf rechtlich angezeigt. Der Beamte, der zuerst versuchte, den 25-Jährigen von der Straße zu bringen, erlitt mehrere Verletzungen und konnte den Dienst nicht weiter versehen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(bai)