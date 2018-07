Dieb fuhr mit Damenrad – verhaftet

Zufälle gibt's! Am Sonntag kurz vor 12 Uhr hielten Polizisten einen Mann in der Westbahnstraße auf, der auf einem auffälligen Damenrad und in verwahrloster Kleidung unterwegs war. Im Gespräch mit den Beamten verwickelte sich der 41-jährige Türke in Widersprüche. Dann bog eine Frau samt Hund um die Ecke –und erkannte: "Das ist mein Fahrrad!"

Weil der Verdacht des Diebstahls bestand, nahmen die Polizisten den 41-Jährigen fest. In seinem Besitz fand sich außerdem ein großer Bund mit verschiedenen Schlüssel für Fahrradschlösser. Der Mann sitzt in Haft.

(red)