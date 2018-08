Mann ins Gesicht gefeuert: Verdächtiger im Gefängnis

Schon am 27. Juli rückte die Polizei zu einem Großeinsatz in ein Wohnhaus in der Simmeringer Hauptstraße aus, wir berichteten. Zeugen hatten Schüsse gehört, zwei Männer (23, 38) wurden verletzt. Sie gaben an, von einem Hausbewohner mit einer Gaspistole attackiert worden zu sein. Der Verdächtige (26) wurde von der Polizei befragt, stritt aber jegliche Beteiligung ab und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Doch die Ermittlungen liefen weiter. Die Beamten fanden heraus, dass der 26-Jährige einem seiner Kontrahenten tatsächlich mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen hatte. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, es droht der Verlust der Sehfähigkeit an einem Auge. Das zweite Opfer erlitt mehrere Schädel und Kieferprellungen. Nach genauerer Klärung der Umstände und der Schwere der Verletzungen hielt das Landeskriminalamt Wien Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien. Es wurde ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. Nun wurde der 26-Jährige festgenommen.

(pet)