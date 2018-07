Mann nach Streit mit Türsteher in Lebensgefahr

Zwei Männer gerieten Sonntagfrüh in einem Nachtlokal am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund in Streit. Ein 35-Jähriger wurde daraufhin von einem Security-Mitarbeiter aus dem Lokal geworfen. Laut Zeugen wurde der Mann vor der Bar von dem Türsteher gestoßen. Der Mann blieb mit einer blutenden Wunde am Kopf liegen, stand jedoch kurze Zeit später auf und fuhr alleine nach Hause.

Sonntag gegen 15.30 Uhr fand ein WG-Mitbewohner den 35-Jährigen in seiner Wohnung in der Kaiserstraße bewusstlos am Boden liegend. Sofort wurde der Mann mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.



(pet)