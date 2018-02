Mann sticht Gegner am Praterstern ins Gesicht

Am Sonntag gerieten zwei Männer gegen 20:40 Uhr am Wiener Praterstern aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung bedrohte d Unbekannter einen 28-Jährigen mit einem Messer und drohte ihm mit dem Umbringen. Ein Zeuge zog den Angreifer von dem Opfer weg, im Zuge des Gerangels erlitt der 28-Jährige im Gesichtsbereich eine schwere Schnittverletzung.

Der Täter ließ in Folge von dem Opfer ab und flüchtete. Eine Sofortfahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Grund des Streites dürfte laut Opferangaben eine ungewünschte Annäherung des Täters an die Freundin des Opfers gewesen sein.

(pet)